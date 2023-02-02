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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:46

В Монголии начали строить автомагистраль Новосибирск-Китай

Две страны соединит коридор в 745 километров
Галина СИМОНОВА
Коридор должен будет соединить Новосибирск и Китай.

Коридор должен будет соединить Новосибирск и Китай.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Монголии начали строить транзитный коридор протяженностью 745 километров, который должен соединить Новосибирск и китайский город Урумчи. Как сообщает ТАСС, автотранспортный коридор пройдет через пограничные переходы «Цагааннуур» и «Даян».

— 1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом «Даян» у монголо-китайской границы, — цитирует ТАСС монгольский информационный портал «Айси».

Транзитный коридор пройдет через регионы Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы). Магистраль будет иметь протяженность 4, 5 тысячи километров: часть дороги будет проходить по Чуйскому тракту до Ташанты.

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