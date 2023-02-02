В Монголии начали строить автомагистраль Новосибирск-Китай

Коридор должен будет соединить Новосибирск и Китай.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Монголии начали строить транзитный коридор протяженностью 745 километров, который должен соединить Новосибирск и китайский город Урумчи. Как сообщает ТАСС, автотранспортный коридор пройдет через пограничные переходы «Цагааннуур» и «Даян».
— 1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом «Даян» у монголо-китайской границы, — цитирует ТАСС монгольский информационный портал «Айси».
Транзитный коридор пройдет через регионы Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы). Магистраль будет иметь протяженность 4, 5 тысячи километров: часть дороги будет проходить по Чуйскому тракту до Ташанты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер