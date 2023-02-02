Рядом ходят дети: новосибирцы бьют тревогу из-за котлована с горячей водой на Оловозаводской

Опасный участок находится у дома №41. Фото: АСТ-54
В Новосибирске на улице Оловозаводской уже больше недели стоит котлован с горячей водой. Местные жители переживают, что в кипяток может кто-то упасть, ведь рядом проходит тропа.
Опасный участок находится у дома №41, сообщили в группе «АСТ-54».
− Единственная дорога, которая ведет к детскому саду и школе. По тропинке дети с трудом пробираются, − пожаловался автор поста.
Он отметил, что сворачивать работы никто не спешит.
На фото видно, что с одной стороны котлован огорожен забором, с другой же возвышается гора снега. Также рядом стоят предупреждающие знаки. При этом риск угодить в яму с кипятком все равно есть.
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