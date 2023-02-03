Солнце, застеленное дымкой, увидят новосибирцы 3 февраля

В Новосибирске весь день будет нечем дышать. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске ночью на 3 февраля снова обещают морозы до -21…-23 градусов, в пригороде будет -27. Днем холода будут не такие страшные — около -13…-15. Но синоптики предупреждают о плохом качестве воздуха.

— Ожидается малооблачно, без осадков, изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра слабая, около 2-7 метров в секунду. На территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -25…-30 местами -18…-23. Днем -13…-18, местами -7, -12 .

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