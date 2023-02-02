«Зачастили они в город»: в центре Новосибирска заметили бородатую неясыть

Новосибирцы заметили бородатую неясыть в центре города. Фото: АСТ-54

Новосибирцы заметили бородатую неясыть в центре города. Сова появилась во дворе дома №16 по улице Серебренниковской, сообщили в группе «АСТ-54».

Птица сидела на дереве, щурясь от солнечных лучей. Неясыть вертела головой в разные стороны, как будто наблюдая за снующими туда-сюда прохожими.

− Зачастили они в город. Видимо, еды в лесу нет, − предположил один из местных жителей.

Ранее биолог Алексей Яновский рассказывал в беседе с КП-Новосибирск, что бородатая неясыть – второй по распространенности вид в НСО. Чаще всего новосибирцы встречают длиннохвостую неясыть.

− Все неясыти сугубо лесные обитатели. Но в межсезонье они кочуют и могут встречаться в самых необычных местах, включая городские парки и даже скверы. В городах при искусственном освещении совы ловят крыс и голубей у мусорных контейнеров, а на свалках − еще и кормящихся там ворон и галок, − отметил эксперт.

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