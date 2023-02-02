В Новосибирске полицейские поймали серийного карманника

Серийного карманника поймали полицейские в Новосибирске. Фото: ГУ МВД России по НСО

Серийного карманника поймали полицейские в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кражи совершал 19-летний житель Республики Тыва. На данный момент известно о двух эпизодах преступной деятельности. Так, оба инцидента произошли в январе 2023 года.

− Злоумышленник с интервалом в несколько часов похитил из карманов верхней одежды девушек мобильные телефоны. Один эпизод был на улице Есенина, второй − на выходе из торгового центра на улице Дуси Ковальчук, − рассказали в МВД.

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Парень действовал следующим образом − подходил сзади и незаметно вытаскивал из карманов своих «жертв» смартфоны. Похищенные устройства злоумышленник успел продать.

Выяснилось, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. Его судили за аналогичные преступления.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 158 УК РФ − «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Серийного карманника заключили под стражу.

Сейчас полицейские выясняют, причастен ли задержанный к другим преступлениям на территории Новосибирска. Если вы пострадали от его действий, позвоните по телефонам: 8 (383) 232-21-65, 232-81-80.

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