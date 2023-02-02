В Новосибирске две школьницы украли в магазине «Нутеллу» и 5 пачек собачьего корма

Родители юных воровок оплатили ущерб, нанесенный магазину. Фото: АБ "Гвардия"

В одном из супермаркетов Кировского района Новосибирска охрана поймала двух 9-летних воровок. Одна из них пыталась вынести контейнер свежей клубники, баночку шоколадной пасты «Нутелла» и 5 пачек собачьего корма.

— На место происшествия были вызваны родители ребенка. В их присутствии девочка рассказала, что за эту неделю они с подружкой совершили как минимум четыре кражи, вынося из магазина различные продукты питания без оплаты, — рассказали в АБ «Гвардия».

Ущерб магазину составил около тысячи рублей. Родители девочки тут же оплатили нужную сумму и инцидент посчитали исчерпанным.

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