Совет муниципальных образований Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра. Фото: Предоставлено Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»

Совет муниципальных образований Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра. На заседании обсудили перспективы перехода от прямых выборов к конкурсной модели назначения градоначальников.

— Я думаю, что Новосибирская область пришла к тому, чтобы перейти к единой модели, при которой все главы муниципальных образований будут проходить через процедуру избрания по конкурсу. Сейчас у нас осталось всего лишь два муниципалитета из тридцати пяти городских округов и муниципальных районов с прямыми выборами — Новосибирск и Кольцово, — отметил профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов.

По итогам обсуждений совет муниципальных образований признал конкурсную модель назначения мэров достаточно эффективной и поддержал инициативу Общественной палаты региона о замене прямых выборов на нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирская общественная палата поддержала отмену прямых выборов мэра

Изменение системы выбора главы города признали целесообразным (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber