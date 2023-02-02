Совет муниципальных образований Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра. Фото: Предоставлено Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новосибирской области»
Совет муниципальных образований Новосибирской области поддержал отмену прямых выборов мэра. На заседании обсудили перспективы перехода от прямых выборов к конкурсной модели назначения градоначальников.
— Я думаю, что Новосибирская область пришла к тому, чтобы перейти к единой модели, при которой все главы муниципальных образований будут проходить через процедуру избрания по конкурсу. Сейчас у нас осталось всего лишь два муниципалитета из тридцати пяти городских округов и муниципальных районов с прямыми выборами — Новосибирск и Кольцово, — отметил профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов.
По итогам обсуждений совет муниципальных образований признал конкурсную модель назначения мэров достаточно эффективной и поддержал инициативу Общественной палаты региона о замене прямых выборов на нее.
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