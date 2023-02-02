В Новосибирске бывшего налоговика осудят за незаконный бизнес

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела экс-замначальника налоговой инспекции. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела экс-замначальника налоговой инспекции, незаконно руководившего компаниями, оформленными на его мать и друга. Его обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности по статье 289 УК РФ.

— По версии следствия, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года работник налоговой инспекции лично и через доверенных лиц вопреки запрету государственным и гражданским служащим принимать участие в предпринимательской деятельности, управлял двумя юридическими лицами, осуществляющими производство и сбыт бетона. Директором одного юридического лица числилась его мать, другого — его друг. Кроме того, используя доступ к автоматизированным информационным системам налогового органа, он способствовал уклонению указанных юридических лиц от мероприятий налогового контроля, — рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас неудавшийся предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А его дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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