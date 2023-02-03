Новосибирская семья уже год не может продать машину из-за чужого долга

Машину не могут продать уже год. Фото: предоставлено Еленой

Жительница Новосибирска пожаловалась на работу приставов и сотрудников ГИБДД. Она вместе с мужем уже год не может продать машину.

- Мы захотели купить новую и решили продать нашу иномарку. Выкладываем объявление на сайт, а система не пропускает. Выяснилось, что на авто наложен арест из-за долгов прошлой хозяйки. Мы пришли к приставам, нам сказали, что арест сняли, бумагу даже дали. Отнесли ее в ГИБДД, но там сотрудники сказали, мол, все в программе отобразится, бумаг не надо, - рассказала КП-Новосибирск Елена, жена хозяина авто.

Однако год прошел, число сменилось... И ничего не изменилось. Елена вместе с мужем не знают, что делать и куда жаловаться.

- Мы писали в прокуратуру, в МВД, но никакой реакции не получили. Что не так? Если база одна, то значит программа какая-то не работает или что? – возмущается женщина.

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