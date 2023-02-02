Новосибирск получит 2 миллиарда на жилье для детей-сирот в 2023 году

Квартирами планируют обеспечить 500 детей-сирот. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2023 году планируется обеспечить жильём не менее 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели Новосибирску выделили 2 миллиарда рублей.

— За 2022 год жилищный вопрос решили 166 детей-сирот — 125 человек получили квартиры и 41 человек — жилищные сертификаты. Ранее удавалось обеспечивать жильём в среднем 30 человек в год. Еще больший объем работы нам предстоит выполнить в текущем году — правительство региона выделяет на эти цели свыше 2 миллиардов рублей. Перед департаментом по социальной политике стоит серьёзная задача — обеспечить жильём в 2023 году не менее 500 сирот, — заявил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, за последние три года очередь сирот, ожидающих жилье, сократилась на 423 человека. Способствовали этому ряд новых мер. Так, например, теперь есть возможность приобретать жилье на вторичном рынке, а также по всей территории Новосибирской области при согласии человека.

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