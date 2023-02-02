В Новосибирске улицу Кирова хотят продлить до Ключ-Камышенского плато

Улицу Кирова планируют продлить до Ключ-Камышенского плато. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицу Кирова планируют продлить до Ключ-Камышенского плато. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как уточнили в мэрии, речь идет о строительстве автодороги по улице Кирова от Выборной до Ключ-Камышенского плато. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ могут заключить до 15 мая 2023 года.

Проектно-сметную документацию планируют разработать к весне 2024 года.

− Вопросы определения стоимости, источников финансирования, сроков и этапности строительства участка автомобильной дороги будут рассмотрены и уточнены после получения в установленном порядке положительного заключения экспертизы проектной документации – не ранее 2024 года, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber