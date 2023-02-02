«Обматерил проводников и пассажиров»: пьяного новосибирца сняли с поезда в Белово

Новосибирец обматерил проводников и пассажиров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На станции Белово с поезда, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, сняли пьяного новосибирца. Произошло ЧП сегодня, 2 февраля.
— 41-летний новосибирец вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечание прекратить нарушать общественный порядок, мужчина отреагировал агрессивно. Его сняли с поезда и доставили в дежурную часть, — рассказали в УТ МВД по СФО.
Медицинское освидетельствование установило среднюю степень алкогольного опьянения сибиряка. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальное наказание, которое ему грозит — штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.
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