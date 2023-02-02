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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 11:25

«Обматерил проводников и пассажиров»: пьяного новосибирца сняли с поезда в Белово

Пьяного новосибирца сняли с поезда в Белово
Надежда КАСЬЯНОВА
Новосибирец обматерил проводников и пассажиров.

Новосибирец обматерил проводников и пассажиров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На станции Белово с поезда, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, сняли пьяного новосибирца. Произошло ЧП сегодня, 2 февраля.

— 41-летний новосибирец вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров. На замечание прекратить нарушать общественный порядок, мужчина отреагировал агрессивно. Его сняли с поезда и доставили в дежурную часть, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Медицинское освидетельствование установило среднюю степень алкогольного опьянения сибиряка. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальное наказание, которое ему грозит — штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

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