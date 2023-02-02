Новосибирца, обвиняемого в убийстве пасынка, оставили в СИЗО. Фото: соцсети
Новосибирца, обвиняемого в убийстве пасынка, оставили в СИЗО. Напомним, жуткая история произошла в феврале прошлого года. 10-летнего мальчика доставили в больницу уже в коме. Изначально была версия, что пострадал ребенок во время драки на ледяной горке. Следователи начали проверку, а спустя пару дней задержали 32-летнего отчима мальчика.
По версии следствия, с лета 2021 года по февраль 2022 года мужчина регулярно издевался над женщиной и ее сыном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Истязания». В январе 2023 года оно поступило в суд. А 2 февраля в Новосибирском областном суде мужчине продлили меру пресечения.
— Суд принял решение продлить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей, — сообщили КП-Новосибирск в областной прокуратуре.
В СИЗО он будет находиться еще полгода. Начало судебного процесса назначено на 14 февраля.
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