Отец утонувшего мигранта, который угнал автомобиль ДПС, считает, что сына убили

Отец утонувшего в Новосибирске угонщика полицейского автомобиля рассказал, что сына могли убить. Фото: На ОбьГЭСе.

Отец погибшего мигранта, который угнал полицейскую машину и утонул, рассказал свою версию событий. Инцидент произошел еще 18 октября 2022 года в Новосибирске на ОбьГЭСе.

21-летнего Бекзода задержали во время ДТП. У парня с собой оказались наркотики, он попытался их выбросить. Его высадили из машины, надели на него наручники и посадили в полицейскую «Шкоду». После этого парень мистическим образом выпутался из наручников и угнал автомобиль ДПС. Случилась погоня, во время которой угонщик уткнулся в шлагбаум. Поняв, что оказался в тупике, он выбежал из авто, прыгнул в реку, которая была рядом. И утонул.

Отец погибшего Камилжон Хужаметов не согласен с такой трактовкой. Камилжон рассказал, что в тот день сын ездил на его белых «Жигулях» – был курьером, доставлял еду. Последний раз он звонил ему утром. После гибели сына к отцу пришли из консульства и показали видео с ДТП.

– Но на видео была другая машина, с подбитым левым крылом. Я сразу сказал, что это не мой автомобиль. Потом следователи начали говорить мне про крупную партию наркотиков. Откуда он их взял, не сказали. Где, когда случилось ДТП с моим сыном, не объяснили. Я предполагаю, что он за рулем был, работал. Судя по видео, которое мне показали, гаишники где-то остановили его, о чем-то спорили. Я считаю, что его убили. Хотели, чтобы он в чем-то признался, – рассказал КП-Новосибирск Камилжон.

Отец не верит, что его сын мог угнать полицейский автомобиль в наручниках и прыгнуть в воду.

– В заключении из морга был синяк на печени. А причина смерти – асфиксия указана. Но я считаю, это не так, и никакой погони точно не было, и сам он в воду не прыгал, – добавил отец в беседе с КП-Новосибирск.

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