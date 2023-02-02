Новосибирское МЧС предупредило водителей об опасности на дорогах из-за морозов. Фото: Виктория МИНАЕВА

МЧС Новосибирской области предупредило водителей об опасности на дорогах из-за непогоды. Вернувшиеся в феврале морозы могут стать причиной серьезных аварий, а те в свою очередь вызвать заторы.

— С начала года пожарно-спасательные подразделения реагировали на ДТП уже 139 раз. Во время ликвидации последствий аварий были спасены 12 человек. — рассказали в региональном МЧС. — На контроле спасателей, ГИБДД и дорожных служб порядка 270 участков автодорог, где возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки из-за снежных заносов.

К опасным участкам спасатели относят внутригородские трассы Новосибирска, Бердска, Искитима и федеральные автодороги Р-254 «Иртыш», Р-256 «Чуйский тракт», Р-255 «Сибирь» и территориальные автодороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск», К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Советское шоссе».

В ведомстве также напомнили, что на дорогах области работают пункты обогрева в том числе и мобильные. Некоторые из них помогут завести замерзшую машину. Кроме того, в таких пунктах можно выпить горячий чай с печеньем и подзарядить телефон.

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