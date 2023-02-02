В Новосибирске вынесли приговор 40-летнему мужчине, зарезавшему человека из-за ревности

В Новосибирске судили 40-летнего мужчину, который зарезал знакомого своей «дамы сердца». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судили 40-летнего мужчину, который зарезал знакомого своей «дамы сердца». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

История произошла в октябре 2022 года. Пьяный сибиряк пришел к своей знакомой. Он обнаружил, что в квартире у нее находится другой мужчина.

Между мужчинами произошла ссора на почве ревности. В какой-то момент злоумышленник схватил нож и вонзил его в правое бедро оппонента. Потерпевший скончался на месте от массивной кровопотери.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Приговор вынес Ленинский районный суд.

− Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, − рассказали в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber