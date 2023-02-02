Новосибирцы застряли в аэропорту Новокузнецка на 5 часов из-за плохой погоды

Прокуратура организовала проверку.
Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
2 февраля в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова на 5 часов задержали 3 рейса: до Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
— По причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка вылета 3 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь». По предварительным данным 367 пассажиров, из них 19 детей, ожидают вылета в пункты назначения, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сотрудники новокузнецкой транспортной прокуратуры выехали в аэропорт, чтобы встретиться с ожидающими вылета пассажирами и проверить, не нарушены ли их права и предоставили ли им авиакомпании комплекс услуг, полагающихся при задержке авиарейса.
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