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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:29

Новосибирцы застряли в аэропорту Новокузнецка на 5 часов из-за плохой погоды

Задержали еще два рейса до Москвы и Санкт-Петербурга
Надежда КАСЬЯНОВА
Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура организовала проверку.

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

2 февраля в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б. В. Волынова на 5 часов задержали 3 рейса: до Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

— По причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка вылета 3 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь». По предварительным данным 367 пассажиров, из них 19 детей, ожидают вылета в пункты назначения, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сотрудники новокузнецкой транспортной прокуратуры выехали в аэропорт, чтобы встретиться с ожидающими вылета пассажирами и проверить, не нарушены ли их права и предоставили ли им авиакомпании комплекс услуг, полагающихся при задержке авиарейса.

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