Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить скользкую лестницу у станции метро «Площадь Ленина»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал решить проблему.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал проверить скользкую лестницу на входе в метро «Площадь Ленина». Его слова прозвучали на встрече с журналистами 2 февраля.
Ранее местные жители неоднократно жаловались на опасный участок. Мол, преодолеть его, не поскользнувшись или не упав, практически невозможно.
− Мы стараемся за этим следить, метрополитен свои входы обрабатывает, в том числе антигололедными реагентами. Скажите, о каком входе идет речь, и я поручение дам, чтобы обратили внимание на этот вход, − отреагировал на проблему Анатолий Локоть.
Остается надеяться на то, что проблема в скором времени будет решена.
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