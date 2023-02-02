Ограничение на перекрестке будет действовать до 9 февраля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на неделю ограничат проезд на перекрестке Мичурина и Ядринцевской около дома №35 по улице Ядринцевская. Связано ограничением с аварией на теплотрассе.
— Со 2 по 9 февраля в районе перекрестка на 8 метров сужается проезд по улице Мичурина и на 2 метра сужается проезд по улице Ядринцевской, — рассказали в мэрии.
Напомним, что из-за работ на улице Гидромонтажной до 5 февраля изменились маршруты автобусов №45, 45к, 48, 23.
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