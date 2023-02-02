Новосибирский Совет отцов вернул снежные горки детям по всей стране

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Согласно новому пояснению Минпромторга, если зимняя горка построена из снега на придомовой территории или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо.

Напомним, что борьбу за возврат горок во дворы домов Совет отцов начал еще летом. В июне в Минпромторг было направлено первое обращение. Этой зимой Совет отцов Новосибирской области инициировал сбор подписей за пересмотр техрегламента, по которому снежные горки во дворах не должны расцениваться как аттракционы.

Сергей Майоров сказал слова признательности «всем, кто помогал в этом непростом деле», в особенности Александру Зарембе и всему Союзу отцов России, а также депутату Госдумы РФ Александру Аксёненко, который «на протяжении всего этого времени занимался этим вопросом, ставил его перед различными органами исполнительной и законодательной власти».