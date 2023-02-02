В Новосибирске женщина за месяц обчистила магазин на 40 тысяч рублей

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

1 февраля в 14.45 в супермаркете Кировского района бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали девятилетнюю девочку. Ее ровеснице, вместе с которой она совершала кражу, удалось сбежать. У задержанной были изъяты контейнер свежей клубники, баночка шоколадной пасты «Нутелла», 5 пачек корма для собак - всего товаров на сумму около тысячи рублей. На место происшествия были вызваны родители ребенка. В их присутствии девочка рассказала, что за эту неделю они с подружкой совершили как минимум четыре кражи, вынося из магазина различные продукты питания без оплаты. Поскольку родители сразу же компенсировали весь причиненный воровством детей материальный ущерб, инцидент посчитали исчерпанным.

А вот задержанного вчера в 14.08 в супермаркете Заельцовского района 13-летнего подростка «гвардейцам» пришлось все-таки передать правоохранителям. Во-первых, пытаясь избежать ответственности, школьник сообщил неверный номер телефона и охранникам не удалось дозвониться до его родителей, а во-вторых, потому что сумма похищенного им шоколада составила почти 2 тысячи рублей.

Была передана сотрудникам полиции и задержанная бойцами ГБР-75 в магазине Октябрьского района 30-летняя женщина. Она отказалась возмещать ущерб за сыр, украденный вчера, и продукты, похищенные ею в магазинах этой торговой сети ранее.

А вот воровка, задержанная вчера в 13.19 в супермаркете Заельцовского района, удивила бойцов ГБР своей платежеспособностью. Женщина, уличенная в многочисленных кражах продуктов питания, совершенных ею в течение месяца, безропотно оплатила в кассу 40 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, после чего была отпущена.

Воровство из магазинов - бич торговых сетей и мелких предпринимателей, которых эти непредвиденные издержки порой доводят до разорения. Причины, толкающие на кражи детей, могут быть разными, и не всегда они связаны с уровнем жизни, наличием карманных денег или социальной средой. Тем не менее все эти случаи требуют особого внимания. Только за вчерашний день сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске за попытки совершения хищений из магазинов были задержаны шесть несовершеннолетних правонарушителей.