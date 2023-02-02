В новосибирском аэропорту Толмачево появится павильон для пассажиров из ЕАЭС

На работы готовы потратить 54,7 миллиона рублей.
Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
Павильон для пассажиров, прибывающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), построят в аэропорту Толмачево. Информация размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает АО «Аэропорт Толмачево». Павильон сделают для людей, которые прилетают из Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызской Республики.
На работы готовы потратить 54,7 миллиона рублей. Площадь объекта составит 314 метров квадратных. В нем будет всего один этаж.
Заявки принимаются до 15 февраля 2023 года. Подрядчик должен будет построить павильон до 30 июля.
Ранее КП-Новосибирск писала, что до нового терминала новосибирского Толмачево запустят городскую электричку.
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