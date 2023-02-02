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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:16

В новосибирском аэропорту Толмачево появится павильон для пассажиров из ЕАЭС

Работы должны завершить до 30 июля 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
На работы готовы потратить 54,7 миллиона рублей.

На работы готовы потратить 54,7 миллиона рублей.

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Павильон для пассажиров, прибывающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), построят в аэропорту Толмачево. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Аэропорт Толмачево». Павильон сделают для людей, которые прилетают из Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызской Республики.

На работы готовы потратить 54,7 миллиона рублей. Площадь объекта составит 314 метров квадратных. В нем будет всего один этаж.

Заявки принимаются до 15 февраля 2023 года. Подрядчик должен будет построить павильон до 30 июля.

Ранее КП-Новосибирск писала, что до нового терминала новосибирского Толмачево запустят городскую электричку.

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