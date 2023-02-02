«Ослепила вспышка света»: В Новосибирске судят девушку-водителя за смерть 20-летнего парня и 17-летней школьницы на скутере

Мопед разорвало пополам, шлемы не спасли водителя и пассажирку. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске начался суд над 25-летней жительницей Венгерово, которая устроила смертельное ДТП со скутером. Трагедия произошла ночью 23 августа 2022 года на перекрестке улиц Дунайская и Кирова.

По данным ГИБДД, около 03:40 водитель Toyota Vitz в ходе левого поворота выехала на встречную полосу. Водителя ослепил свет фар, и иномарка сбила скутер Yamaha Evolution с 20-летним водителем и 17-летней пассажиркой.

Согласно показаниям водителя, она была в линзах. При повороте не заметила транспортных средств на встречной полосе. После чего ее внезапно ослепила яркая вспышка света. Затем девушка почувствовала удар и вышла из машины.

В результате столкновения 20-летний парень и 17-летняя девушка в шлемах вылетели со скутера и скончались на месте от множественных травм. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц.

- Подсудимая признала вину, раскаивалась и хотела помочь родственникам погибших. Ранее не была судима и получила права за три месяца до трагедии. На сегодняшний день возместила 120 тысяч рублей материального ущерба, планирует возместить моральный ущерб родственникам погибших. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора октябрьского района Жанна Леонова.

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