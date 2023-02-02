«Ждали ее дома, а она не пришла…»: В Новосибирске таинственно исчезла молодая мать троих детей после ссоры с мужем

В Новосибирске таинственно исчезла молодая мать троих детей после ссоры с мужем. Фото: предоставлено мужем пропавшей.

В Новосибирске исчезла 30-летняя многодетная мать Исаева Хайринсо Абдурахмоновна. О местонахождении молодой женщины неизвестно с вечера 1 февраля.

– Мы немного поссорились на улице, на бытовой почве возник конфликт. Она, судя по всему, обиделась, ушла, куда, не знаю. Я с детьми пошел домой, ждали ее, думал, придет, не пришла… Дома остались три ребенка – 6 лет, 3 года, и 7 месяцев. Я за ними приглядываю. Мы за нее очень волнуемся, – рассказал КП-Новосибирск супруг пропавшей.

По словам мужчины, последний раз он видел жену на пересечении улиц Зорге и Громова. Именно там между ними произошла ссора. Новосибирец добавил, что с собой у женщины была крупная сумма денег.

– Она их ночью отвезла на работу к матери на Красный проспект. Там она оставила сумму, приложив к ним записку: «Мама, это твои деньги, забирай!». И все, пропала, – объяснил мужчина. – Ранее она не пропадала, где она сейчас, ума не приложу!

Муж пропавшей добавил, что в день исчезновения жена была одета в тёмно-коричневую куртку, светлые штаны и светлый платок.

Мужчина подключил к поискам жены полицию и волонтеров. Также он сам повсюду ищет исчезнувшую супругу.

Если вы видели молодую женщину, позвоните по номеру ее мужа - 8-953-770-73-66.

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