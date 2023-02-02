Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о возможной отмене прямых выборов

Анатолий Локоть прокомментировал возможную отмену прямых выборов мэра.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Анатолий Локоть прокомментировал возможную отмену прямых выборов мэра. Об этом глава Новосибирска высказался в ходе общения с журналистами 2 февраля.
Градоначальник заявил, что не хочет делать какие-либо политические заявления, так как это неактуально.
− Сегодня мэрия Новосибирска обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Напомним, ранее новосибирская общественная палата признала целесообразным изменение системы выбора главы города. Этот вопрос они обсуждали весь январь.
Ранее КП-Новосибирск писала, что сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов мэров.
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