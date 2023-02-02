В Новосибирске сбили семилетнего ребенка в Южно-Чемском жилмассиве

ДТП произошло около 7 утра. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в четверг, 2 февраля, в Южно-Чемском жилмассиве сбили ребенка. ДТП произошло около 7 утра на территории ЖК «Матрешкин двор». Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

34-летняя женщина за рулем Nissan Sunny сбила 7-летнего ребенка напротив дома № 101/2 по улице Петухова.

Ребенок переходил дорогу по «зебре» без светофора. После аварии его увезли в больницу с различными травмами.

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