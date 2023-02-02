«Ростелеком» построил цифровую среду в новосибирских школах

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В школах установлен бесплатный Wi-Fi с доступом к разрешенному контенту, что позволит учащимся городов и сельской местности пользоваться одними образовательными онлайн-ресурсами и создаст равные возможности для обучения.

Для безопасности школьников на входных группах каждой школы компания смонтировала камеры видеонаблюдения. Система круглосуточно ведет запись и при необходимости может быть интегрирована с информационными ресурсами правоохранительных органов. Доступ к видеоархивам строго ограничен.

- Новосибирская область стала одним из первых российских регионов, в которых построена цифровая среда для общеобразовательных учреждений. В 2021 году Новосибирский филиал оснастил точками бесплатного доступа Wi-Fi и системами видеонаблюдения 304, а в 2022 году - 630 школьных зданий, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Реализация проекта осуществлялась в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В нем приняли участие 24 региона страны, пять из которых расположены в Сибири. Помимо Новосибирской области, в проекте приняли участие Алтай, Красноярский край, Кузбасс и Омская область.

Всего в России цифровой инфраструктурой компания оснастила 9 157 школьных зданий. Установлено свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi, смонтировано более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов.

Напомним, «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.