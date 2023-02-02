Мэрия Новосибирска закупит технику для уборки снега на 400 миллионов рублей

В Новосибирске мэрия потратит 400 миллионов рублей на покупку техники для уборки снега. Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

В Новосибирске в 2023 году потратят 400 миллионов рублей на закупку снегоуборочных машин. Об этом на комиссии горсовета по городскому хозяйству рассказал первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, пишет Сибкрай.ru.

– Готовится закупка техники в рамках лизинга. Ее цена будет около 400 миллионов рублей, – сообщил вице-мэр.

Олег Клемешов добавил, что эти вопросы обсуждали и при формировании бюджета на 2023 год.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия готовит апелляционную жалобу на решение суда о закупке 670 новых снегоуборочных машин.

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