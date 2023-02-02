Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил количество розничных клиентов в 1,4 раза

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Наиболее востребованными услугами в розничном сегменте в минувшем году стали зарплатные проекты, потребительское кредитование и кредитные карты.

Рост числа розничных клиентов обусловлен привлекательными условиями кредитных программ банка, улучшением клиентского опыта по всем направлениям бизнеса, внедрением удобных цифровых сервисов и возможностей для клиентов. В рамках зарплатных проектов банк предлагает выгодные условия обслуживания как для самих компаний, так и для их работников - им доступны зарплатные карты с наиболее востребованными опциями.

- В 2022 году мы показали отличный результат - существенно нарастили базу розничных клиентов в регионе. Это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды, стремящейся повышать уровень клиентского сервиса, а также внедрению новых сервисов и улучшению продуктовой линейки, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Подробнее узнать о розничных продуктах и услугах Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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