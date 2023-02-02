Минпромторг разрешил строить снежные горки в новосибирских дворах

Во дворах снова можно строить ледяные и снежные горки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
После вмешательства новосибирских общественников в России разрешили строить снежные горки во дворах. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале министерства промышленности и торговли России.
– Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо, – сообщили в Минпромторге.
Однако в министерстве все равно рекомендовали следить за безопасностью горок ради здоровья детей. Горки из дерева и льда не на придомовых территориях по-прежнему считаются аттракционами.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Совет отцов региона добивался отдельных условий закона для ледяных горок во дворах.
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