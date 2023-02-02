Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 2:18

В Новосибирске 17-летней девушке задолжали 55 тысяч рублей за летнюю подработку флористом

В ситуацию вмешалась прокуратура
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске 17-летняя девушка отработала летом флористом, но не получила деньги.

В Новосибирске 17-летняя девушка отработала летом флористом, но не получила деньги.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске 17-летняя девушка отработала в цветочном магазине летом прошлого года, но не получила зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

С несовершеннолетней не составляли трудовой договор и не выдали 55 тысяч рублей. После того, как девушка обратилась в прокуратуру, по этому факту провели проверку.

По итогам проверки прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд и доказала нарушение прав работницы. Девушке выплатили задолженность по зарплате в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber