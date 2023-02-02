На Алтае погибли две собаки с выжженными глазами. Фото: Общество защиты животных «Преданность».

В конце января в Бийске зоозащитники нашли двух собак с выжженными глазами. Им в морды кто-то плеснул кислотой или ядовитой химией, уверены волонтеры в обществе защиты животных «Преданность». Об этом сообщает «Толк».

31 января отказали внутренние органы у черной собаки, следом в тот же день умерла бродяжка с коричневым окрасом.

– Те люди, которые сделали такое, добились все-таки своего. Что мы только ни делали, чтобы спасти их, но яд оказался сильнее, – написали зоозащитники.

Напомним, ранее стало известно, что волонтеры на Алтае спасают собаку с торчащей костью вместо лапы.

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