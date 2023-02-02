Утром 2 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 2 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Большинство улиц на карте подсвечены красным. Также на дорогах произошли множественные аварии, сообщает «2ГИС».

Пробки на площади Труда, улицах Широкой и Станционной. Заторы на Котовского, Станиславского и Ватутина. Не проехать по Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Пробки на Советском шоссе, улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской улице. Заторы на Никитина, Бориса Богаткова, Восход и Кирова.

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