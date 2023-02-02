В мэрии назвали сроки очистки новосибирских дорог от последствий снегопада

В мэрии Новосибирска поставили задачу убрать весь снег до конца недели.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
В Новосибирске очистят дороги и уберут снег до воскресенья, 5 февраля. Такое поручение дал мэр города Анатолий Локоть.
Напомним, градоначальник поручил привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние до конца недели на аппаратном совещании.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе выпало рекордное количество осадков.
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