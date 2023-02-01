В Новосибирске ввели режим повышенной готовности: что это значит и в связи с чем

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за сильных снегопадов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за сильных снегопадов. Об этом стало известно в среду, 1 февраля. Такое решение приняли в муниципалитете. Как ранее сообщал первый вице-мэр Олег Клемешов, такие меры принимаются, чтобы эффективнее разобраться с проблемой снега на дорогах.

— Это позволит убрать то напряжение, которое сейчас существует в уборке города, —отметил Клемешов на заседании комиссии Горсовета по городскому хозяйству. — Из поступающих от граждан жалоб, касающихся уборки, 80% приходятся на внутриквартальные проезды.

Введенный режим позволит выделить на уборку улиц допсредства и привлечь новых подрядчиков.

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