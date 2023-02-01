В Новосибирской области количество безработных снизилось на треть

Всего в регионе числится 13 тысяч безработных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области на треть снизилось количество безработных. Официально сейчас как безработные зарегистрированы 13 тысяч человек, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года. Количество предложений о работе же составляет около 32 тысяч вакансий.
— Сегодня мы в приоритетном порядке решаем задачу по кадровому обеспечению предприятий, выполняющих оборонный заказ. На предприятия ОПК требуются инженеры, операторы станков, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, — рассказал в ходе пресс-конференции замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов. Особо замминистра выделил проводимую в регионе работу по трудоустройству граждан из присоединенных к России территорий и Украины. Работой обеспечены около 180 человек.
Напомним, что по данным на ноябрь 2022 года безработных было 13 172 человека — на четверть меньше, чем в марте 2022 года. Тогда также наблюдалось снижение уровня безработицы и составляло оно примерно 1%.
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