Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске. На эту проблему горожане жалуются уже не впервые.
— Сообщалось, что эта деятельность осуществляется на нестационарных объектах без соблюдения каких-либо мер безопасности и в отсутствие необходимых документов. Отмечалось, что ее организаторы к уголовной ответственности до сих пор не привлечены и продолжают незаконную торговлю, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Обращения по данному факту в различные инстанции результата не дают, — сообщили в областном СК.
Александр Бастрыкин поручил региональному Следственному комитету возбудить и расследовать по этому факту уголовное дело, а потом представить доклад о его ходе и результатах.
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