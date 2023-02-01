Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нелегальной торговле бензином в Новосибирске. На эту проблему горожане жалуются уже не впервые.

— Сообщалось, что эта деятельность осуществляется на нестационарных объектах без соблюдения каких-либо мер безопасности и в отсутствие необходимых документов. Отмечалось, что ее организаторы к уголовной ответственности до сих пор не привлечены и продолжают незаконную торговлю, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Обращения по данному факту в различные инстанции результата не дают, — сообщили в областном СК.

Александр Бастрыкин поручил региональному Следственному комитету возбудить и расследовать по этому факту уголовное дело, а потом представить доклад о его ходе и результатах.

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