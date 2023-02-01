В Новосибирске загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. ЧП случилось в среду, 1 февраля.
— Загорелся ресторан «Аджикинежаль» на Ильича, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Судя по кадрам, сделанным очевидцами на месте, к ресторану уже прибыли несколько пожарных расчетов. В ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока не прокомментировали.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер