В Новосибирске загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. ЧП случилось в среду, 1 февраля.

— Загорелся ресторан «Аджикинежаль» на Ильича, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Судя по кадрам, сделанным очевидцами на месте, к ресторану уже прибыли несколько пожарных расчетов. В ГУ МЧС по Новосибирской области произошедшее пока не прокомментировали.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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