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НовостиОбщество2 февраля 2023 0:00

Снова морозы и туман: в Новосибирске похолодает до -28 градусов

2 февраля в Новосибирске похолодает до -28 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске из-за морозов будет нечем дышать.

В Новосибирске из-за морозов будет нечем дышать.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Температуру снова качнуло в сторону холодов. В ночь на 2 февраля 2023 года в Новосибирске похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде — до -28. Днем будет около -14…-16.

— Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, изморозь, местами туманы. На дорогах местами гололедица. На дорогах местами гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -20…-25 градусов, местами до -31, днем -11…-16, местами до -21. На дорогах местами туман, изморозь, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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