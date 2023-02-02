Снова морозы и туман: в Новосибирске похолодает до -28 градусов

В Новосибирске из-за морозов будет нечем дышать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Температуру снова качнуло в сторону холодов. В ночь на 2 февраля 2023 года в Новосибирске похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде — до -28. Днем будет около -14…-16.

— Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, изморозь, местами туманы. На дорогах местами гололедица. На дорогах местами гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -20…-25 градусов, местами до -31, днем -11…-16, местами до -21. На дорогах местами туман, изморозь, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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