В Новосибирске под суд пойдут восемь организаторов подпольного казино. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске под суд пойдут восемь организаторов подпольного казино. Заведение, где можно было сыграть в покер и рулетку, они нелегально открыли зимой 2021 года.

— В январе 2021 года один из обвиняемых, имевший знания и опыт в сфере азартных игр, вместе с семью своими подельниками решил открыть подпольное казино, с которого они могли бы получать доход, — рассказали в областном Следственном комитете. — Они арендовали помещение в Октябрьском районе и проводили там игры в покер и рулетку.

Проработать заведение смогло до мая 2021 года: тогда его накрыла полиция. Против организаторов возбудили уголовное дело за незаконное проведение азартных игр по статье 171. 2 УК РФ. Вскоре его рассмотрит суд.

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