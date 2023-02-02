Новосибирские полицейские ищут мужчину, укравшего телефон у ребенка на кассе в супермаркете

Инцидент попал на камеры. Фото: скриншот из видео

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи сотового у новосибирского школьника. Неизвестный стащил телефон у ребенка в супермаркете на кассе.

- Заявление у законного представителя школьника принято. Возбуждено уголовное дело по статье кража, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас полицейские ищут мужчину, укравшего телефон.

Напомним, что ребенок пошел в супермаркет 28 января. Мальчик подошел к кассе, положил продукты, но тут ему позвонили. Поговорив по телефону, он положил его на кассу. А мужчина, стоящий за ним, покараулил момент, когда школьник ушел, положил телефон себе в карман и ушел.

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