«Его отбросило на другую машину»: под Новосибирском Hyundai насмерть сбил мужчину на «зебре»

Под Новосибирском Hyundai насмерть сбил мужчину на «зебре». Фото: Госавтоинспекция по НСО

Под Новосибирском Hyundai насмерть сбил мужчину, переходящего дорогу по «зебре». Произошло ДТП вечером в среду, 1 февраля.

— 52-летний водитель за рулем Hyundai Santa Fe двигался по автодороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны рабочего посёлка Ордынское. На 17 км трассы, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, он сбил мужчину. От удара пешехода отбросило на встречный автомобиль LADA Granta, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пешехода от удара отбросило на другую машину. Фото: Госавтоинспекция по НСО

58-летний мужчина-пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и полиция.

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