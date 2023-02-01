В Новосибирской области создали спецгруппу по проблемам военных

В Новосибирской области создали спецгруппу по проблемам военнослужащих.

В Новосибирской области создали спецгруппу по проблемам военнослужащих. Она будет заниматься помощью в решении проблем самих военных и их семей. А входить в нее будут, в частности, депутаты регионального парламента.

— Каждое профильное министерство дает свои предложения, а Минцифры должно все обобщить и разработать алгоритм единого окна. По каждому человеку нужна четкая информация, какие виды реабилитации ему положены, что ему требуется в первую очередь, — пояснил председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

Основной упор, конечно, планируется делать на медицинскую реабилитацию. Однако и остальные ее аспекты не должны быть упущены.

— Депутаты, с одной стороны, тесно связаны и с семьями, и с участниками боевых действий, и с администрациями муниципальных районов — нам передают информацию из первых рук. И у нас есть информация из министерств. А с другой стороны, мы законодательный орган, и если потребуется принятие нормативных актов, это наша зона ответственности, — добавил Умербаев.

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