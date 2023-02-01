Слабовидящие новосибирцы обратились к главе метрополитена с просьбой не менять голоса дикторов подземки

Слабовидящие люди уверены, что замена дикторов помешает им ориентироваться в метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слабовидящие жители Новосибирска обратились к главе городской подземки Аркадию Чмыхайло с просьбой не менять голоса дикторов в метро. В документе сибиряки указали, что люди с плохим зрением привыкли ориентироваться в метро по голосам Раисы Томилиной и Сергея Рябова, и их замена может доставить серьезные неудобства. Они отметили профессионализм советских дикторов, выразив сомнение, что новые голоса будут им уступать.

— В 1985 году выбор дикторов происходил на конкурсной основе, их выбирали среди лучших. Оба диктора более тридцати лет работали на радио. Их голоса звучат четко и приятно для слуха и восприятия, — указано в обращении(документ есть в распоряжении редакции). — 27 января 2023 года в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в новосибирском метрополитене озвучивание названий станций и прочей информации будет осуществлено другими голосами. Там говорится, что это будут голоса новосибирских журналистов: Алексея Шкуратова и Ирины Рудковской.

Написавшие обращение сибиряки уверены, журналисты, не всегда владеют профессией диктора на том высоком уровне, который нужен для озвучивания объявлений в самом посещаемом виде транспорта Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что слабовидящие сибиряки против замены дикторов подземки. Они уверены, было бы достаточно сделать запись с новыми дикторами только для станции «Спортивная».

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