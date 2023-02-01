ХК «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 0:3

ХК «Сибирь» всухую проиграла хабаровскому «Амуру». Фото: ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» всухую проиграла хабаровскому «Амуру». Матч, состоявшийся в среду, 1 февраля, закончился со счетом 0:3.

Первый период игры закончился ничьей, две шайбы соперники забили в ворота «Сибири» во втором периоде и еще одну — в третьем. Новосибирские хоккеисты за весь период так и не смогли отыграться.

Прошлый матч с «Амуром», прошедший 30 января, «Сибири» удалось выиграть со счетом 2:1. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 5 февраля с командой «Адмирал» из Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber