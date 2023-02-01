Пригрелся и спит: жительница Новосибирска показала детеныша восточных колобусов

У пары восточных колобусов из Новосибирского зоопарка имени Шило родился малыш. Фото: Анна Новикова

У пары восточных колобусов из Новосибирского зоопарка имени Шило родился малыш. Его сняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Ролик снят 30 января 2023 года. На нем видно, как мама носит детеныша на животе. Малыш пригрелся и спит, спрятавшись среди длинной шерсти.

Маленький колобус растет настоящим очаровашкой. Его глаза-бусины и непропорционально большие уши не могут не вызывать умиление.

Вскоре понянчиться с детенышем решил папа-колобус. Он забрал чадо и отошел подальше. Мама же в это время могла насладиться минутами покоя.

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