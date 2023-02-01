Новосибирцы могут получить универсальный стикер для бесконтактных покупок

Фото: Компания «МТС».

В компании МТС рассказали о запуске нового собственного сервиса бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. В него входит мобильное приложение и наклейка с NFC-чипом. Наклейку можно закрепить на чехле или прямо на самом телефоне. Она работает с любым платежным терминалом, поддерживающим бесконтактную оплату. Несмотря на гуляющие в сетях страшилки, платежи защищены, а данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде, — уверяют разработчики. Сервис со стикером доступен абонентам любых операторов и работает с дебетовыми и кредитными картами разных российских банков, достаточно выбрать, какой из привязанных карт вы хотите оплатить покупку.

Фото: Компания «МТС».

В Новосибирске сервис запустят с марта 2023 года. Но уже с 1 февраля новосибирцы могут оставить предзаказ на наклейку. Первым 50 тысяч пользователям МТС раздаст их бесплатно. Остальные могут сначала месяц ее бесплатно протестировать и если понравится — оплатить.