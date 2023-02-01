Прощание с Сергеем Видяшкиным состоится 2 февраля. Фото: администрация Бердска

В зоне СВО погиб 41-летний контрактник из Бердска Сергей Видяшкин. Военнослужащего не стало 15 января, через 11 дней после его дня рождения.

— Сергей Видяшкин из династии профессиональных военных: дедушка, отец и брат — все военнослужащие. Друзья отзываются о Сергее как о человеке, который всегда держал своё слово, был отзывчивым, целеустремлённым и с хорошим чувством юмора, — сообщили в мэрии Бердска. — Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Сергея. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества.

В муниципалитете добавили, что прощание с Сергеем Видяшкиным состоится на Бердском городском кладбище 2 февраля с 13:30 до 14:30.

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