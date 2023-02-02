«А если бы проглотил?»: Сибиряк нашел острую проволоку в ромовой бабе

Проволока была в выпечке. Фото: vk.com/pgt_pashino

Новосибирец нашел проволоку в ромовой бабе. Как утверждает покупатель, выпечку он приобрел в пекарне в Пашино.

- Я купил булочки, печенье детское и две ромовые бабы. Вот хотелось предостеречь всех покупателей: в ромовой бабе обнаружил острый металлический предмет в виде проволоки длинной сантиметра 2,5. Это благо взрослый обнаружил у себя во рту его и вытащил, а если ребенок? – пишет покупатель в группе «Пашино. Официальная группа».

Как утверждает новосибирец, он обратился в пекарню с претензией. Перед ним извинились и хотели вернуть 50 рублей – стоимость ромовой бабы.

- Я никаких денег не взял, а остатки кекса им на память оставил.

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