В Новосибирске суд оставил в силе приговор таксисту, убившему пассажира на глазах подруги

Таксист не смог убедить суд в своей невиновности. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске 41-летний таксист не смог обжаловать приговор за убийство 27-летнего пассажира после ссоры. Конфликт случился в ночь на 24 января 2022 года на остановке «Разъезд Иня».

По данным следствия, 27-летний потерпевший с девушкой вызвали такси от улицы Одоевского до улицы Твардовского. По показаниям девушки, они поехали в гости к ее матери, потерпевший был пьян. В пути он попросил водителя поменять адрес и довезти их до улицы Первомайской. После этого между мужчинами началась ссора.

Девушка рассказала следователям, что в салоне авто потерпевший дал таксисту две пощечины. На «Разъезде Иня» таксист остановил машину. Потерпевший ему, по показаниям свидетельницы, не угрожал, стал выходить из машины, а таксист достал нож. Увидев нож, пассажир попытался закрыть дверь. Однако подсудимый ее открыл. Тогда парень оттолкнул таксиста и побежал в сторону. Подсудимый погнался за ним и ударил ножом в верхнюю часть туловища.

Затем таксист вернулся в машину, приставил нож к горлу девушки и, по ее словам, грозился всех убить. Раненый потерпевший вернулся, вытащил девушку из салона, крикнул ей бежать и побежал сам. Подсудимый нагнал 27-летнего пассажира и снова ударил его ножом, уже под ребра. После чего потерпевший, согнувшись, пошел к остановке. Таксист снова догнал пассажира и нанес ему третий удар в живот, после которого парень на полусогнутых ногах дошел до остановки и там упал.

Свидетелем конфликта стал случайный водитель – на светофоре он заметил, как пассажир дал таксисту пощечину. Известно, что после расправы таксист подошел к свидетелю и попросил позвонить в полицию. Сказал, что якобы у него пытались «отжать» машину. Удары ножом свидетель не видел. Вскоре приехала полиция и задержала таксиста.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Однако подсудимый отрицал вину. Говорил, что якобы оборонялся от неадекватного пассажира с ножом. Суд арестовал водителя, за него вступились коллеги по цеху.

- Первомайский районный суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отклонил жалобы осужденного и адвоката о необходимой самообороне и невиновности. Приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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